Sağlık çalışanları Düzce'deki kampta aileleriyle doğa içinde stres atıyor

Düzce'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlenen "Sağlıkçılara Vefa Kampı" başladı.

Düzce'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlenen "Sağlıkçılara Vefa Kampı" başladı.

Düzce Belediyesi ve Sosyal Etkinlikler Derneği tarafından Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen kampa, 15 ilden gelen 300 sağlık çalışanı ve aileleri katıldı.

Kendileri için hazırlanan çadırlara dün akşam yerleşen sağlık çalışanları, aileleri ve arkadaşlarıyla temiz hava ve yeşil doğada yürüyüş yapıp keyifli zaman geçirdi.

Bazı sağlık çalışanları kitap okuyup dinlenirken, bazıları da çocuklarıyla oyunlar oynadı.

Kampa Eskişehir'den katılan hemşire Elif Öksüzoğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde yoğun çalıştıklarını belirterek, "Eylülde Eskişehir'e tayin olduk. O dönemden itibaren yoğun pandemi süreci yaşadık ve izin kullanamadık. Bugün sağlıkçılar için Düzce'de düzenlenen kamp programında izin kullandık ve doğayla baş başa kaldık. Organizasyon çok güzel düzenlenmiş, çocuklarımız için de çok iyi oldu. Artık daha fazla kamp organizasyonları ayarlayacağız. Çok memnunuz." diye konuştu.

Salgın nedeniyle mental ve fiziksel olarak yorulduklarını, bu etkinlikle moral bulduklarını dile getiren Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ise "Geçen yıl ve bu yıl izinlerimizi kullanamadık, o yüzden bu etkinlik çok iyi geldi. Türkiye'nin dört bir yanından sağlıkçı arkadaşlarımız var. Hepsiyle de kaynaştık. Bu hafta kesinlikle bizim için çok güzel geçiyor. Şu anda çalışan bir sürü sağlıkçı arkadaşımız var. Keşke onlar da burada olabilselerdi." ifadelerini kullandı.

Kamp, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş