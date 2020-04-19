Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi - Haber
Kahramanmaraş, Erzurum, Anne

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi Kahramanmaraş polisi, 7 yaşındaki Kayra Özdemir'in doğum gününü evlerine pasta getirerek kutladı Erzurum'da sağlık görevlisi olarak çalışan anne, 7 yaşına giren Kahramanmaraş'taki oğlunun doğum gününü cep telefonuyla görüntülü arama yaparak...

19.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:38
Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş polisi, 7 yaşındaki Kayra Özdemir'in doğum gününü evlerine pasta getirerek kutladı

Erzurum'da sağlık görevlisi olarak çalışan anne, 7 yaşına giren Kahramanmaraş'taki oğlunun doğum gününü cep telefonuyla görüntülü arama yaparak kutladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş polisi, 7 yaşındaki Kayra Özdemir'in doğum gününü evlerine pasta getirerek kutladı

Erzurum'da sağlık görevlisi olarak çalışan anne ise Kahramanmaraş'taki oğlunun doğum gününü cep telefonuyla görüntülü arama yaparak kutlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesinde yaşayan Özdemir ailesinin 7 yaşındaki oğlu Kayra Özdemir'in doğum günü için polis ekipleri ailenin evini ziyaret ederek doğum günü pastası getirdi.

Sürpriz bir şekilde kapıyı çalan polisler, ellerindeki pasta ile Kayra'nın doğum günü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. O anları cep telefonuyla görüntülü izleyen anne Zeliha Özdemir ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık bir ay önce Erzurum'a sağlık görevlisi olarak atanan anne, oğluyla görüntülü konuşarak doğum gününü kutladı.

Doğum günü sürprizi nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden anne Zeliha Özdemir, "Korona virüs nedeniyle sağlık çalışanları ve diğer birçok meslek grupları gibi bizde yoğun çalışıyoruz ve evimize gidip gelemiyoruz. Ülkemiz ve vatanımız için biz görevimizin başındayız. Bütün değerli varlıklarımı Kahramanmaraş'ta bıraktım geldim. Mesleğimi de çok seviyorum ve görevimin başında olacağım" dedi.

Oğluna doğum günü sürprizi hazırlayan polislere teşekkür eden baba İbrahim Özdemir, "Bizim niyetimiz aile arasında kutlamaktı ve güzel bir sürpriz oldu" dedi.

Kayra'nın ağabeyi Batın Özdemir ise, "Annem uzakta ve görevi için bulunuyor. Onu çok özledik ve kardeşimin doğum günü kutlandı. Herkes evinde kalsın" diye konuştu.

Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haber
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haber
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı Haber
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım Haber
9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki çocuk, jandarmayı görünce eve kaçtı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki çocuk, jandarmayı görünce eve kaçtı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özgür Özel Muhammet Emin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ümit Besen Serdar Ortaç Mustafa Keser
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 20:51:26. #1.15#
title