Sağlık Bakanlığından evde koronavirüs hastalarının bakımına yönelik tavsiyeler
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Koronavirüs, Alpay Azap, Sağlık

Sağlık Bakanlığından evde koronavirüs hastalarının bakımına yönelik tavsiyeler

Sağlık Bakanlığı, evde takip gerektiren koronavirüs hastalarının bakımı esnasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususları belirledi.

10.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:08
Sağlık Bakanlığından evde koronavirüs hastalarının bakımına yönelik tavsiyeler

Sağlık Bakanlığı, evde takip gerektiren koronavirüs hastalarının bakımı esnasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususları belirledi.

Bakanlık, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan "Olası veya Kesin Kovid-19 Vakalarının Evde Bakımı" uyarılarını içeren broşürü, tüm sağlık kuruluşlarına gönderdi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olası veya hafif seyirli koronavirüs vakalarının evde tedavi edilmesinin bilimsel olarak doğru bir konu olduğunu vurguladı.

Evde yürütülecek tedavinin hastaların mutlaka takip altında tutularak yapılması gerektiğini bildiren Azap, bu sistemin dünyada da uygulandığını söyledi.

Koronavirüs hastalarının önemli bir kısmının hafif seyirli olduğunu ifade eden Azap, "Hastaların tedavileri kısa sürede düzelen bir seyir izliyor. Bu hastaların hastanede yatırılması o hastalar açısından da doğru değil. Sadece Kovid-19 için değil biz genel olarak bütün diğer hastalıklar için de hastaları gerektiği kadar hastanede tutmak, gerekmeyen durumda evlerinde ayakta izlemek yoluna zaten gidiyoruz. Eve gönderdiğimiz kişilerin ise mutlaka izolasyon altında olması gerekiyor." diye konuştu.

"Evde ziyaretçi kabul etmemeliler"

Prof. Dr. Azap, evde takip edilecek koronavirüs hastalarının evlerine ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini vurgulayarak şu bilgileri aktardı:

"Aynı evde, aynı ortamda bulunan kişiler ise maskesiz olmayacak. Aynı ortamı paylaşmaları gerekiyorsa mutlaka maske takacaklar. Ev temizliğine ve el temizliğine dikkat edilecek. Bunun dışında evde olası bir bulaş durumunda hastalığın ağır seyredeceği birilerinin de olmaması gerekiyor. Bağışıklığı baskılanmış bir aile bireyi olmamalı. Bu kişiler ileri yaşta biri olmamalı. Bunlara dikkat edilmesi durumunda bu kişileri evde takip etmek mümkündür. "

Prof. Dr. Azap, hastanede tedavi kriterlerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Hastanede yatma kriteri olanlar, genellikle riskli olan kişiler. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler. Ağır pnömonisi olan kişiler. Birtakım başka laboratuvar değerlerine de bakıyoruz. Hastalığın ağır seyrettiğini gösteren laboratuvar değerlerine bakıyoruz. Bunlar varsa hastalar bu koşulda eve gitmez. Dünyada yayımlanmış başka veriler değerlendirilerek ülkelerin uygulamalarına bakılarak belirlendi. O konuda vatandaşların bir endişesi olmasın. Ağır seyretme olasılığı olan hastalar ağır seyrediyor ve hastanede olmaları gerekiyorsa evine zaten gönderilmiyor."

Hasta yakınlarının dikkat etmeleri gereken hususlar

Bakanlık Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan broşürde, hastalara bakım hizmeti sunan aile bireylerinin, hastanın izlem süresini evde geçirmeleri sağlamaları, eve ziyaretçi kabul etmemeleri, hastanın hekim tarafından önerdiği ilaçlarını düzenli olarak kullanmasını sağlamaları, hastanın durumunda kötüleşme veya solunum güçlü olması halinde 112'yi aramaları, hastanın öksürme ve hapşırma sırasında ağzını ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmasını sağlamaları, hastanın el hijyenine önem vermeleri, hastanın dinlenmesini, bol miktarda sıvı almasını, düzenli beslenmesini sağlamaları ve hastayı mümkünse diğer aile bireylerinden ayrı bir odada tutmaları uyarılarında bulunuldu.

Hasta yakınlarının hasta ile aynı odada bulunurken tıbbi maske takmaları, aynı odada iken maskeye veya yüzlerine dokunmamaları, odadan ayrıldıktan sonra da maskeyi çöpe atmaları gerektiği belirtildi.

Hasta yakınlarına ayrıca hastanın kaldığı evde mümkünse 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan bireylerin bulunmamasını sağlamaları, hastanın varsa ayrı tuvalet ve banyoyu kullanması, özellikle hastanın ev ic¸indeki hareketini olabildigˆince sınırlandırmaları gerektiği ifade edildi.

Hastanın sık olarak dokunduğu yerlerin günde en az bir kez o¨nce sabun veya deterjanlı su ile temizlenmesi, sonrasında sulandırılmıs¸ c¸amas¸ır suyuyla dezenfekte edilmesi, temizlik esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen broşürde, hasta yakınlarının kendi sağlık durumlarını takip etmeleri, ateş, o¨ksu¨ru¨k veya solunum sıkıntısı olması durumunda sağlık kurumuna başvurmaları, başvuru esnasında da evlerinde Kovid-19 olası ya da kesin vakası olduğunu da bildirmeleri uyarıları yer aldı.

Kaynak: AA

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