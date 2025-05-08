Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? 15 bin 342 personel alımı tercihleri ne zaman bitecek, sonuç tarihi belli oldu mu?

Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 2025 yılı sözleşmeli personel alımı sürecinin en önemli gündem maddelerinden biri oluyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçların mayıs ayının ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? 15 bin 342 personel alımı tercihleri ne zaman bitecek, sonuç tarihi belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Memişoğlu açıklamasında "Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

KPSS tercih kılavuzunun yayınlandı. Tercih işlemleri KPSS tercih kılavuzu yayınlanmasıyla da başladı. Konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI BİTTİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM.gov.tr ile devam ediyor.