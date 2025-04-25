SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?

Kamuda görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ile ilgili detaylar netleşiyor. Hemşire, sağlık teknikeri, ebe, laborant, paramedik ve tıbbi sekreter gibi birçok branşta yapılacak alımlar için başvuru takvimi ve şartlar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılacak? İşte 2025 yılına dair güncel bilgiler…

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı içinde toplam 37 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu alımlar iki ayrı döneme bölünecek:

İlk etap alımlar (Mayıs 2025): 19 bin personel

İkinci etap alımlar (Eylül 2025): 18 bin personel

Başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci de resmen başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımına başvurmak isteyen adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak 18 yaşını doldurmuş olmak Kamu haklarından mahrum olmamak Arşiv ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak İlgili kadro için lise, ön lisans veya lisans düzeyinde mezuniyet belgesine sahip olmak 2024 KPSS puanına sahip olmak (B grubu)

Detaylı koşullar ve özel kriterler, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunda yer alacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alımlarında şu branşlara öncelik verilecek:

Hemşire

Ebe

Sağlık teknikeri (anestezi, laboratuvar, radyoloji, ilkyardım vb.)

Paramedik

Tıbbi sekreter

Psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, biyolog ve diğer sağlık meslek grupları

Branş bazlı kontenjan dağılımı, tercih kılavuzu ile birlikte ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek: Başvuru sürecinde KPSS puanı esas alınacak ve yerleştirmeler merkezi atama sistemiyle, mülakatsız olarak yapılacaktır.

Not: Başvuru ekranı aktif olduğunda, ÖSYM tarafından bir KPSS tercih kılavuzu yayımlanır ve adaylar bu kılavuz üzerinden tercihte bulunabilir.