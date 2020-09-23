Sağlık Bakanlığı nedir? Sağlık Bakanlığının görevleri nelerdir? Sağlık Bakanlığı iletişim numarası nedir?

Sağlık Bakanlığı nedir? Sağlık Bakanlığı görevleri nelerdir? Sağlık Bakanlığı e-posta nedir? Sağlık Bakanlığının koronavirüs ile mücadelesi nasıldır? Sağlık Bakanlığı koronavirüs açıklaması nedir?

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de sağlık alanında işlerin yürütülmesi, insanlara sağlık hizmetinin eksiksiz bir şekilde sağlanması ve ilaç temini gibi konularda hizmet vermektedir. Koronavirüs gibi bir pandemi de ise üzerine çok fazla görev düşmektedir. İşte Türkiye'de alınan koronavirüs ile ilgili önlemler;

SAĞLIK BAKANLIĞI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan sağlık sektöründe halka hizmet eden bir bakanlıktır. 1983 yılına kadar olan adı ''Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı''idi. Daha sonrasında bu adı ''Sağlık Bakanlığı'' olarak değiştirilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın görevi herkesin zihni ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali içerisinde hayatını sürdürmesi ve psikolojik, sosyal ve fiziksel açıdan sağlıklı olmalarını sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda;

1) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle beraber hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için gerekli olan tüm çalışmaları yapmaktır.

2) Hastanın teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yürütmektir.

3) Uluslararası bir tehditle karşılaşıldığı zaman ülkeye girmesini önlemek ve sağlık riskini en aza indirgemektir.

4) Sağlık faaliyetleri, eğitim ve araştırmaları yürütmek ve geliştirmektir.

5) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçların, özel ürünlerin, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddelerin, kozmetiklerin, tıbbi cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka kolay bir şekilde ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmarın yapılması gibi durumlarda hizmet vermektir.

6) İnsan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimli çalışmalar gerçekleştirmek, sağlık sektöründe insan gücünün ülke genelinde dengeli bir şekilde dağılımını sağlamaktır. Aynı zamanda yurt genelinde eşit, kaliteli ve verimli hizmetlerde bulunmaktır.

7) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke genelinde planlanmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

8) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kanunlarla diğer görevlerini yapmaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ İÇİN HANGİ ÇALIŞMALARDA BULUNDU?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs önlemleri için sürecin başından itibaren çok sıkı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bunların bazıları aşağıdaki gibidir;

1) Sınır kapıları kapatıldı.

Öncelikli olarak virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla sınır kapıları kapatılmıştır. Virüsün bulaş düzeyinin olmaması amaçlanmıştır. Türkiye'de dış hat uçuşları durdurulmuştur. Şehirlerarası seyahatler ise valilik iznine bağlı kılınmıştır. 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.

2) Dış hat uçuşları kapatıldı.

3) İç hat uçuşları askıya alındı.

4) Şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulandı.

5) Sokağa çıkma yasağı ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları uygulandı. 65 yaş üzeri yaşlılara ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildi. Daha sonra gençlere bu yasak 18 yaş altına indirildi.

6) İşten çıkarmalar yasaklandı.

7) Emekliler için maaş zammı yapıldı.

8) Koronavirüs testi ücretsiz yapıldı.

9) Ücretsiz maske dağıtıldı.

10) Maske miktarı yeterli düzeyde tutuldu ve gerekli üretim gerçekleştirildi.

11) Tıbbi ekipman yeterli oldu.

12) Sokakta maske takma zorunluluğu getirildi.

13) Sağlık çalışanlarına ek maddi destek verildi.

14) Pandemi hastaneleri yapıldı. Birçok kişiye istihdam da sağlanmış oldu.

15) Hastanelerde yeterli düzeyde yatak kapasitesi, yoğun bakım ünite sayısı, ilaç temini, tanı kiti gibi tıbbi malzemeler yeterli düzeyde tutuldu ve bu ekipmanlar yeterli bulundu.

16) 30 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

17) 25 bin vatandaşımız başka ülkelerden tahliye edildi.

18) Kamu bankaları zor durumda olan bankalara kredi desteği verdi.

19) İhtiyaç sahiplerine maddi destek sağlandı.

20) Özel sektöre vergi öteleme imkanı sunuldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili açıklamaları günlük olarak yayınlamaktadır.

Kaynak: Haberler.com