Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek

Sağlık Bakanlığı, son günlerde korona testi için belirlenen fiyat tarifesine uymayan kuruluşlar hakkında gelen şikayetler üzerine harekete geçerek valiliklere yazı gönderdi. Buna göre, test için belirtilen 250 TL fiyat tarifesi dışında ücret alan kurumlara yaptırım uygulanacak. Fazla alınan ücret ise vatandaşa iade edilecek.

Sağlık Bakanlığı PCR testi için yüksek fiyat alan kuruluşlar için hareket geçerek valiliklere yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, koronavirüs test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET GELMİŞTİ

Bakanlık genelgesiyle belirlenen PCR testinin 250 TL olan fiyatı, bazı kuruluşlarda daha yüksek ücretlere yapılıyordu. Pek çok vatandaş hastanelerden aldığı faturalarla durumdan şikayetçi olmuştu.

BELİRTİLEN ÜCRET DIŞINDA HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLEMEZ

Koronavirüs testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu hatırlatılan yazıda, RT- PCR testi için bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı.

FAZLADAN ALINAN ÜCRET İADE EDİLECEK

Mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde idari para cezaları ve ilgili sağlık tesisi sorumluları hakkında idari yaptırımlar uygulanacak. Korona testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi halinde ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem yapılacak.

UYGULAMAYI SÜRDÜREN BİRİMLERİN FAALİYETLERİ DURDURALACAK

Yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek."