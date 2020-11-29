Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, doğru ilaç kullanımı için hazırlanan broşürleri 81 ile gönderdi
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, doğru ilaç kullanımı için hazırlanan broşürleri 81 ile gönderdi

29.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:57
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, doğru ilaç kullanımı için hazırlanan broşürleri 81 ile gönderdi

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanlığı'nca, Covıd-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla 81 ile ilaç kullanım broşürleri gönderildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nca, Covıd-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımın önüne geçilmesi amacıyla 81 ile ilaç kullanım broşürleri gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan 'ilaç dozunun karıştırılması' konusuna broşürlerde açıklık getirildi. Rehbere göre hem 'Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan, olası ya da kesin Covid-19 olgularında' hem de 'Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında' Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor. İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor. Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor. Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor. Buna göre, Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor. Hidroksiklorokin'in ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor. Vatandaşlar aldıkları dozu, bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebiliyor. Broşürde herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa kişinin hekime başvurması gerektiği de vurgulanıyor.

ANKARA, -

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, doğru ilaç kullanımı için hazırlanan broşürleri 81 ile gönderdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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