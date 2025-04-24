Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Bakan Memişoğlu, "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak." dedi. Sağlık Bakanlığı 37 bin atama ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık çalışanının atamasının yapılacağını, haftaya ilan edileceğini belirtti. Memişoğlu şunları söyledi: "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak.

Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."