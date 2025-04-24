İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Sağlık Bakanlığı 37 bin atama ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 37 bin atama ne zaman yapılacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, atanma hayali kuran on binlerce sağlık çalışanına müjdeyi verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin atama ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Bakan Memişoğlu, "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak." dedi. Sağlık Bakanlığı 37 bin atama ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık çalışanının atamasının yapılacağını, haftaya ilan edileceğini belirtti. Memişoğlu şunları söyledi: "37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak.

Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.