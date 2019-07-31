Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atayacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre atanacak 12 bin sağlık personelini KPSS puanıyla alınacağı bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak KPSS- 2019/4 Tercih Kılavuzu'nda; ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabileceği sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları yazacak. Peki adaylar tercihlerini hangi tarihler arasında yapabilecek? Sağlık Bakanlığı 12 sözleşmeli personel alımı için hangi kadrolar açılacak? Aday başvuru ve alım şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIMINI NEYE GÖRE, NASIL YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'den duyurdu. Yayınlanan bildiriye göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin B fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personel alımı yapacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden halka duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2019 Tercih Kılavuzu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere alım gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/4 Tercih Kılavuzu'na ulaşmak isteyenler aşağıdaki linke tıklayabilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/4 TERCİH KILAVUZU