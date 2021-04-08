Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Fizyoterapistler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Fizyoterapistler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Yaşlanan nüfusumuz artıyor. Engelli ve yaşlı bakımı ile rehabilitasyona her geçen gün daha çok ihtiyacımız var. Bu hizmet yükünü taşıyan kıymetli meslektaşlarımız var. Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutluyor, kendilerine hizmetleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen