Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar
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Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar

18.10.2020 22:48 | Son Güncelleme: 18.10.2020 23:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Taksim İstiklal Caddesi'nde oluşan kalabalığa isyan etti. Koronavirüs vakalarının yüzde 50 arttığı İstanbul'da oluşan bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Bu kalabalığa giren hasta çıkar" tepkisi gösterdi.

İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nın koronavirüs öncesi günlerini aratmağı kalabalık görüntüsüne Sağlık Bakanı Koca, tepki gösterdi.

"BU KALABALIĞA GİREN HASTA ÇIKAR"

Oluşan kalabalık görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Koca, "Bu kalabalığa giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." dedi.

İSTİKLAL CADDESİ DOLDU TAŞTI

Koronavirüs vaka sayısının yüzde 50 arttığı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim ve İstiklal Caddesi doldu taştı. Cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kalmadı, objektiflere çok sayıda maskesiz vatandaş da takıldı. Meydan ve cadde yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar
Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar

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