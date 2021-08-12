Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama sinyali ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada istifası istendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı aşıyla ilgili açıklamalar sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmak kural haline gelmeli. Aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir" sözleri sonrası çok sayıda kullanıcı Bakan Koca'nın istifasını isterken, "#fahrettinkocaistifa" hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın açıklamasında aşılama çalışmalarında en çok merak edilen detaylar arasında yer alan 'kısıtlamalar' konusunda da işaretler verdi. Koca, aşı yaptırmayan kişilerin hasta olmadıklarını kanıtlamak amacıyla düzenli şekilde PCR testine tabii tutulacağını ve bu durumun özellikle öğrenci ile velileri için zorunlu olacağını söyledi. Koca'nın bu açıklamaları "aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar geliyor" yönündeki yorumları da güçlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir.

Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz. Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli.

En yüksek koruma seviyesi üç doz inaktif aşısı olanlarda. Buna en yakını ise iki doz inaktif olup üçüncü dozu mRNA aşısı olanlarda. Bu veriler dünya kamuoyu tarafından ilk defa öğrenilecek. Belki de ülkelerin aşı politikalarının değiştirecek."

AÇIKLAMALAR SONRASI SOSYAL MEDYADA İSTİFASI İSTENDİ

Bakan Koca'nın aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların geleceği sinyalini vermesinin ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Çok sayıda kullanıcı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa etmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulunurken, tepkiler sonrasında "#fahrettinkocaistifa" hashtag'i Twitter'da TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;