Sağlık Bakanı Koca: İlerleyen süreçte koronavirüs aşısı eczanelerden de alınabilecek

Koronavirüsü aşısının aralık ayında risk gruplarına yapılacağını söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa- 1 milyon doz Pfizer'in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Çin aşısı ile ruhsat işlemlerinin tamamlanması halinde ABD'li Pfizer şirketinin aşısının aralık ayında risk gruplarına yapılacağını söyledi.

Gazeteci Tolga Candaş Işık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla yaptığı görüşmenin detaylarını Twitter hesabından paylaştı.

Işık, paylaşımında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, 'Aralıkta asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa- 1 milyon doz Pfizer'in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Kendi aşımızı da nisan ayında kullanıma sokmuş olmayı planlıyoruz' dedi" ifadelerine yer verdi.

"İLERLEYEN SÜREÇTE AŞILAR ECZANELERDEN DE ALINABİLECEK"

Koca'nın risk gruplarının Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında belirleneceğini söylediğini aktaran Işık, şöyle devam etti:

"Koca, 'Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu'nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz' dedi."