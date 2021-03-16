Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı

Kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddialarının ardından AstraZeneca koronavirüs aşısının kullanımını durduran ülke sayısı 21'e yükseldi. Art arda gelen sipariş iptalleri Türkiye'nin bu aşıyı almamasında başrol oynayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da haklılığını gözler önüne serdi. Bakan Koca, Aralık ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'AstraZeneca' aşısını ucuz olduğu halde güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söylemişti.

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk iki aşıdan olan İngiliz AstraZeneca aşısını Türkiye almamayı tercih etmişti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçen aralıkta bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'AstraZeneca' aşısını ucuz olduğu halde güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söylemişti. Bazı bilim insanları bu açıklamasından dolayı Bakan Koca'yı 'güvenlik bilgilerinden habersiz' diyerek sert şekilde eleştirmişti. Ancak aradan geçen süreçte, aralarında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da olduğu bir çok Avrupa ülkesi bu aşının kullanımını sağlık sıkıntıları nedeniyle geçici olarak durdurdu.

BAKAN KOCA ARALIK AYINDA UYARMIŞTI

Bakan Dr. Fahrettin Koca, Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Moderna ve AstraZeneca aşısını neden alamadık?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Moderna yurt dışına vermiyor. AstraZeneca vermek istiyor. Almaktan yana olmadım. Bekletiyorum. Vatandaşıma, 'Yüzde yüz güvenebilirsiniz. Ben de yaptırmak istiyorum' diyebileceğim bir aşı olma noktasında, daha emin değil dünya. Uzun vadeli bağışıklık sonuçlarını bilmiyoruz. Erken dönem başarı sonuçlarını dünya göremedi."

SERT ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Bakan Koca'nın bu açıklamasına bazı bilim insanlarından tepkiler gelmişti. Aşıların güvenlik bilgilerinden habersiz olduğu ileri sürülen Bakan Koca, sert eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak, şimdilerde Bakan Koca'yı doğrular nitelikte gelişmeler yaşanıyor. 'AstraZeneca' aşısının kullanımı İrlanda, Norveç, Endonezya, Avusturya, İzlanda, Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Fransa ve Almanya'da geçici olarak durduruldu.

NEDEN DURDURULDU?

Durdurma gerekçesi; aşının kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusu. AstraZeneca firmasıysa, söz konusu vakalarla aşı arasında doğrudan bir bağlantının bulunmadığını vurguluyor. Firma, bu oranın, söz konusu şikâyetlerin normal nüfusta görülme oranından yüksek olmadığını vurguladı.

DERİN VEN TROMBOZU, PULMONER EMBOLİ NEDİR?

Derin ven trombozu, özetle, kan akışının azalmasına bağlı olarak damarlarda kan pıhtısının oluşması anlamına geliyor. Genellikle bacaklarda görülen bu durumda, pıhtının koparak kendi başına damarlarda hareket edip bir organa kan akışını tıkama ihtimali bulunuyor. Bu duruma da emboli adı veriliyor. Pulmoner emboli ise kalpten akciğere giden damarların pıhtı tarafından tıkanması anlamına geliyor. Pulmoner emboli, akciğerdeki oksijen seviyelerini etkiliyor ve potansiyel olarak öldürücü olabiliyor. Baş dönmesi, göğüs sıkışması, nefes darlığı ve öksürük gibi semptomlarla kendini gösterebiliyor.