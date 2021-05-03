Sağlık Bakanı Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bölge Değerlendirme Toplantısı için Edirne'ye gelen Bakan Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Servisleri ziyaret eden Bakan Koca, hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası Koca, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale illerini kapsayan Bölge Değerlendirme Toplantısı'na geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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