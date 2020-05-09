Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel
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Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı: Fikir güzel
09.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık uyarısını yaptığı sosyal mesafe kuralıyla ilgili Bursa'nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.

Bakan Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı: Fikir güzel

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 50 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin son rakamları paylaştı. Toplam iyileşen sayısının 90 bine yaklaştığını söyleyen Koca, "Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor" dedi.

Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirten Koca, "Tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre son 24 saatteki 50 can kaybıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 739'a yükseldi.

SALGINDA MAKAS DARALIYOR

Yapılan 35 bin 605 testte, 1546 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 137 bin 115'e yükselirken toplam iyileşen hasta sayısı ise 89 bin 480 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı: Fikir güzel

Kaynak: AA

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