Bakan Koca'dan maske uyarısı: Solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Koronavirüsün hızla yayıldığını belirten Bakan Koca, "Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Kovid-19 yayılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yaptığı paylaşımında, "Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, soluduğunuz hava, ihtiyacımız olan oksijenin yanı sıra sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. Kovid-19 yayılıyor" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2576 artarak 396 bin 831'e ulaştı. 85 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 972'ye çıktı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2047 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak