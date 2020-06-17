Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Sık sık meske konusunda uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası Twitter kapak resmindeki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını değiştirdi. Koca konuyla ilgili açıklamasında, "Bütün uyarıları tek tek aldım. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın" dedi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki kapak fotoğrafına gelen eleştirilere esprili bir paylaşımla yanıt verdi.

Twitter'daki kapak fotoğrafında maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafına gelen eleştirilere hak veren Bakan Koca, eleştirilen fotoğrafını kaldırdı. Koca konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın eleştirilere hak verdiği paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Bakan Koca'nın eleştirilen kapak fotoğrafı:

Bakan Koca'nın güncel kapak fotoğrafı:



