Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dilara Küçükerdoğan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz gecesi, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden gelindiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz gecesi, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden gelindiğini bildirdi.

Bakan Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, " Biz milletiz. Sokaktaki insan, meydandaki halkız. Biz ekmeğini ve istikbalini, bayrağını kutsal bilenleriz. Bizim bir yüzümüz var. O gece, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden geldik. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Küçükerdoğan

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