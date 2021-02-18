Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin

18.02.2021 07:34 | Son Güncelleme: 18.02.2021 07:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Aşı sıranız geldi" gibi SMS ile yapılmaya çalışılan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Koca, vatandaşların bu gibi mesajları, SABİM 184'e ihbar etmelerini istedi.

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşılama uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Aşamalı olarak vatandaşlar aşılanırken, daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan dolandırıcılık uyarısını bu kez de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yineledi.

BAKANLIK ''AŞI SIRANIZ GELDİ" İÇERİKLİ SMS GÖNDERMEZ

Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen 'aşı sıranız geldi' gibi SMS'lere ilişkin "Dolandırıcıların gönderdikleri SMS'de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" mesajı vatandaşlara gönderilmişti.

SABİM 184'E İHBAR EDİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında ''Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin
Haber Yorumları (3)
METE HAN: telefon operatörlerine bu içerikteki msj kısıtlaması yaparak çözebilrsiniz tabi çözmek isterseniz
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MUSTAFA: Adamlar Operatörleri yanıltmak için sanal( virtüel) numara kullanıyorlar, başınıza gelirse lütfen ihbar edin, bizlere de faydanız olur
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BOZKURT: olut mu hiç ya, biz aya adam gödeceğiz ama dediğin gibi bi telefon operatörüne laf geçiremeyiz. :))))
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