Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayip Birinci'nin ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama: Sehven yazılmış

Sağlık Bakan Koca, yardımcısı Şuayip Birinci'nin de yazarları arasında yer aldığı makaleyle ilgili iddialara gece yarısı açıklamasıyla yanıt verdi. Koca, Şubat ayında Mersin'de Kovid-19 tanılı 24 kişinin tedavi altına alındığı makaledeki Şubat tarihinin sehven yazıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin de yazarları arasında yer aldığı makale ile ilgili iddialara ilişkin, "Sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayip Birinci'nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

"SEHVEN" VURGUSU YAPILDI

Koca, bugün bazı basın yayın organlarında, yazarları arasında Bakan Yardımcısı Birinci'nin de yer aldığı makale ile ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İlgili makalede sorumlu yazar tarafından vakaların hastaneye yatış tarihlerinin sehven "Mart-Nisan" ayları yerine "Şubat-Mart" olarak yazıldığını belirten Bakan Koca, "Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURALLARINA UYULDU"

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Makale ile alakalı olarak dergi yayın kurulu ve editörüne sorumlu yazar tarafından düzeltme metni ve kanıt dokümanı gönderildiği ve dergi kurulunun bu düzeltmeyi en kısa zamanda yapacağını bildirdiği öğrenilmiştir. Kayıtlarımıza göre makaleye konu olan çalışmadaki ilk hastanın bildirim tarihi 25 Mart 2020 olup, tedavisine başlanmıştır.

Kovid-19 mücadele sürecimizde hem ulusal, hem uluslararası kamuoyuna bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak için bilim insanlarını desteklemek niyetiyle Kovid-19 sürecinin hemen başında 'bilimselarastirma.saglik.gov.tr' portalını kurarak hizmete aldık. Bilindiği gibi tüm bilimsel çalışmalarla ilgili veriye erişim, etik ilkeler ve onam prosedürüne ilişkin kurallar bellidir. Makalenin yazarları arasında olan Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci ve diğer yazarlar belirlenen bilimsel araştırma kurallarına uymuşlardır.

"YIPRATILMA ÇABALARINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

Yukarıda da zikrettiğim gibi sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayip Birinci'nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan