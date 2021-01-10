Sağlığına kavuştuğu hastanede masal terapisiyle 'şifa' dağıtıyor

MANİSA'da öğrenme güçlüğü yaşayan Yakup Efe (38), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüp sağlığına kavuştu. Eğitim alarak masal ve terapi uzmanı olan Efe, şimdi aynı hastanede çeşitli sorunlar yaşayan hastaları masal ve hikayelerle terapi uygulayarak, tedavi ediyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşamını sürdüren, öğrenme güçlüğü olarak bilinen 'disleksi' problemi yaşayan Yakup Efe, hayatındaki zorlukları bir bir aştı. Henüz 2 yaşındayken annesini, 15 yaşında ise babasını kaybeden Efe, 'disleksi' nedeniyle okul çağı döneminde sıkıntılar yaşadı. Hayatı boyunca okuma, yazma ve öğrenmede sıkıntılar yaşayan Efe'nin hayatı, 15 yıl önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde işçi olarak çalışmaya başlamasıyla değişti. Hastanenin arşiv bölümünde yalnız başına çalışan Efe, görevli bir doktorun rahatsızlığını fark etmesiyle tedaviye alındı. Efe'ye ilk olarak 'hiperaktivite' ve 'dikkat eksikliği' tanısı konuldu. Detaylı kontrollerde ise 'disleksi' teşhisi konuldu. Yapılan tedaviyle Efe, engelleri aşarak normal bir birey seviyesine ulaştı. Ayrıca aldığı masal terapisi eğitimi ve uzmanlığının ardından hastalara yardımcı olmaya başladı. Psikiyatri doktorlarının eşliğinde Yakup Efe, hastalara masal ve hikayelerle terapi uygulayarak tedavi ediyor.

Disleksi nedeniyle buhran yaşadığını ve uzun yıllar 'ben akıllı mıyım, yoksa salak mıyım' diye düşündüğünü söyleyen Yakup Efe, Çocukluk ve okul hayatımda bana, 'şaşkın, yaramaz, yerinde durmayan, tembel' gibi lakaplar takıldı. Ama tezatlıklar da içeriyordu, 'çalışkan, iş bitiren, güvenilir' gibi lakaplar da koyuyorlardı. Ben buhran geçiriyordum. 'Ben akıllı mıyım, salak mıyım' diye, düşünüyordum. Ben de kolay yolu seçerek yıllarca salak olduğumu düşünerek yaşadım dedi.3 yıl önce aldığı masal terapisi eğitimi, uzmanlığı ve eğitici eğitimlerin ardından masal ve hikayeler üretmeye başladığını dile getiren Efe, Asıl olan kendimi anlamak ve anlaşılmak. Psikiyatri uzmanı Yetiş Işıldar sayesinde hikayelerim, öykülerim, şiirlerim aracılığıyla insanlar ile tanışmaya başladım. İki gazetede köşe yazarlığı, YouTube kanalımda hikaye ve masal anlatıcılığı yapıyorum. Aynı zamanda çeşitli kamu ve özel sektörde seminerler düzenliyorum. Yine psikiyatri uzmanlarının da süpervizörlüğü ile artı değerler edinmeye devam ettim. İnanın ben de çok mutluyum. Uzun vadede çıkacak taslağı olan iki yetişkin, bir de çocuk kitaplarım olacak diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı