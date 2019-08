Sağlığın marka kadını: Çisem Çakır Sülüşoğlu

26.08.2019 10:45

Çisem Çakır Sülüşoğlu, Matthew Kenney Academy'den Gourmet Raw Food Chef diplomasını aldıktan sonra dünyaca ünlü iyileştirme merkezlerinden biri olan Hippocrates Health Institute'da, Health Educator programından mezun oldu. Raw Food (çiğ beslenme) ve detoks ile tanışması, yaşamını kökten değiştirdi. Şu anda bir parçası olduğu lüks wellbeing otelinde sağlık eğitmeni olarak çalışıyor. Bu konularla ilgili bakış açısını, yaptığı workshoplarla misafirlere aktarıyor. Bunun yanı sıra Naturally Serein Youtube kanalında da doğal yaşama ve kişisel bakıma dair deneyimlerini ve özgün tariflerini paylaşıyor.

Türkiye'nin ''Marka Kadın''ı Çisem Çakır Sülüşoğlu ile ''Marka Kadınlar'' bölümümüzün ikinci röportajını gerçekleştirdik.

''Marka Kadın'' olmak, bu tanım sizin için ne ifade ediyor?

Özgünlüğüyle öne çıkan, kendini iyi tanıyan ve iyi yanlarını öne çıkarmayı, geliştirmeyi başaran, yaptıklarıyla başkalarının hayatına dokunabilen, ortaya koyduklarıyla çevresini iyi yönde etkileyen ve ilham olan kadın anlamına geliyor.

Sağlıklı yaşam tutkunu, aktivist, lider... Biz sizi bu kelimelerle ifade ediyoruz. Sizin kendinizi anlattığınız kelimeleriniz neler, marka yolculuğunuzun başlangıç süreci nasıl gerçekleşti merak ediyoruz? Okuyucularımıza beni en doğru anlatan kelimeler bunlar diyecek olsanız ne söylersiniz?/ Çisem Çakır markası nasıl oluştu?

Ben kendimi belli sıfatlar içine yerleştirmekten hoşlanmıyorum açıkçası, çünkü bu tip sıfatların üstüme yapışmasından korkuyorum. Ben kendimi en çok 'araştırmacı' olarak tanımlıyorum. Yaptığım iş aslında bu. İlgi alanlarımla ilgili yaptığım araştırmalarımı paylaşıyorum. Tasarıma ve estetiğe olan merakım sebebiyle Central Saint Martins College of Art & Design'da Product Design okumak üzere Londra'ya gittim. Londra'da yaşadığım 4 yıl boyunca, o güne dek hiç yolumun kesişmediği mutfak ile tanışmak zorunda kaldım. Araştırmayı seven, yaptığım her işi fazlasıyla ciddiye alan yapım nedeniyle, yemek yapmayı araştırmaya ve malzemeleri tanımaya başladım. Senelerdir sağlıklı yaşam, wellness ve self-care yani kişisel bakım konuları üzerinde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Seneler içindeki gelişimimi görenler de bence en çok bu yöndeki çabamı takdir ediyordur diye düşünüyorum. İnternet ve sosyal medyanın yanlış kullanımı yüzünden ne yazık ki doğru bilgiye ulaşmanın kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum, insanları sorgulamaya ve düşünmeye teşvik ediyor olduğum gerçeği beni mutlu ediyor. Sanırım bu sayede sıyrılabildim diye düşünüyorum, insanların bana olan güveni beni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor olabilir.

Bir ''Marka Kadın'' olarak markanızın, Türkiye'nin size olan ihtiyacıyla ilgili ne söylersiniz?

Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım konuları, Türkiye'de hemen hemen her kadının ilgi alanına uzaktan ya da yakından giriyor. Benim sayemde doğru şekilde bilinçlendiğini, içerikleri anlayabildiklerini, en önemlisi de kendileri en azından nasıl araştıracaklarını öğrendiklerini söyleyen çok kişi var. Her gün bir sürü teşekkür mesajı alıyorum. 'Balık vermiyorsun, balık tutmayı öğretiyorsun' diyorlar aslında tam anlamıyla. Ben tek değilim elbette ama bu konuda bildiklerimi cömertçe paylaşan şanslı azınlıktanım diye düşünüyorum.

Bu yıl hangi proje üzerinde çalışıyorsunuz?

Bu yıl beni heyecanlandıran iki önemli proje var, biri henüz gelişme aşamasında. Diğeri ise kendi markamı kurmak yönünde ilk adımları atmak. Youtube kanalımdan dolayı benden böyle bir beklenti var, benim de hayallerimden biri.

Bir iş kadını için ''Başarı''nın tanımı ne olmalıdır? Siz başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz?

Başarının tanımı kişiden kişiye değişecektir elbette. Bana kalırsa başarı parayla ölçülemeyen, etrafınızdakilere ne kadar dokunabildiğinizle ölçülebilen bir şey. Bir kişinin hayatında olumlu yönde bir fark yaratabiliyorsanız, başarılısınız demektir.

Marka, değer, emek…. Bu üç kelimeyi sizin görüşünüzle okuyucularımızla paylaşmak istersek, bize cümlenizi yazar mısınız?

Marka, ilham verici, faydalı olabilmeyi ve alanında özgün olmayı başarabilen.

Değer, kişinin dünyaya bakışındaki en önemli etkenlerden biri, hayat yolunu belirleyen olgular bütünü.

Emek, düşünsel ve/ya fiziksel, düzenli disiplin isteyen çaba.

Karşınızda kendisine güvenmeyen ve potansiyelinin farkında olmayan bir kadın gördüğünüzü düşünün. Haydi ona ilham verelim. Ne söylersiniz?

Her kadın özeldir, öncelikle bunun farkında olmalıyız. Kendinizi sevmekle başlıyor her şey, sonra sizi herkesten farklı kılan özelliklerinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Size düşen tek şey bu özelliklerinizi yontmak, rafine etmek, sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Düşüncelerinizin olumlu ya da olumsuz, duygularınıza ve davranışlara dönüştüğünün farkında olmalısınız. Bu yüzden kendinize karşı acımasız olmayı bırakın ve hayat denen bu güzel yolculuğun tadını çıkarmaya bakın.

5 yıl içinde hangi projeleri hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

Kendi markamı oluşturduktan sonra globalleşme yönünde adımlar atmayı planlıyorum. Bunun dışında elbette düşündüğüm başka projeler de var ama henüz paylaşmak için erken.

Markanız ile ilgili ne söylensin, nasıl konuşulsun istersiniz?

Bilimsel gerçeklerin ışığında, araştırmacı yönüyle ortaya çıkan, insanların hayatına bir şekilde dokunabilen, onları geliştirebilen, hayatlarına güzellik katabilen bir marka olabilmeyi hedefliyorum. Henüz yolunun başında biri olarak umarım bunu başarabilirim.