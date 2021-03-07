Sağlığa Evet Derneğinden kadınlara tütün uyarısı

Sağlığa Evet Derneği, tütün kullanımının kadınlara farklı etkileri olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dünyada yüzde 71'i düşük ve orta ekonomik düzeyli ülkelerde olmak üzere 200 milyon kadının sigara içtiği, 600 bin kadının kendi kullanmadığı halde sigara dumanına maruz kaldığı için yaşamını kaybettiği aktarılarak, bağımlı olmadığı halde dumana maruz kalarak hayatını kaybedenlerin yüzde 64'ünün kadın olduğu kaydedildi.

Türkiye'de 20,8 milyon sigara kullanıcısının 6,2 milyonun kadın olduğunu tahminine yer verilen açıklamada, kadınların sigara kullanım sıklığının yıllar içinde artığı, 2016 araştırmasına göre Türkiye'deki 15 yaş üzeri kadın nüfusunun yüzde 19,2'sinin sigara içtiği belirtildi.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, şu bilgileri paylaştı:

"Tütün kullanımı, kadınlarda kalp, damar, akciğer hastalıkları, kanserlerin artışı yanı sıra üreme organları bozukluklarına da yol açmaktadır. Sigara içen kadınların hamile kalma süreleri gecikmekte, erken doğum, ölü doğum riski artmaktadır. Yine tütün kullanan annelerin yenidoğan bebeklerinin ölüm riskleri daha yüksek olmaktadır. Rahim başı kanserine yakalanma oranı da sigara kullanımı ile artmaktadır."

Tütün kullanımının aile bütçesinden gıda, eğitim, konut, giyim, eğlence kalemlerindeki harcamaların kısılmasına neden olduğunu kaydeden Dağlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütçenin kısıtlı olması halinde harcama kararı konusunda cinsiyet eşitsizliği yaşanmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde tarım iş gücünün yarısını kadınlardan oluşturmaktadır. Tütün endüstrisi, kayıt dışı ve organize olmayan bu çalışma düzeninde kadın emeğini ve sağlığını hiçe sayarak kar etmektedir. Endüstri, tütün tarımında çok ağır şartlarda çalışan milyonlarca kadın kurbanın haklarını vermekten kaçınmıştır."

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Yıldız da erkeklerden daha az sigara içen kadınların endüstrinin gözünde "ele geçirilmesi gereken potansiyel müşteri grubu" olduğunu, pazarlamalarında kadının özgür ve güçlü olabilmesini sigara içmeyle ilişkilendirdiğini ve öldürücü bir ürünü kadın özgürlüğünün simgesi olarak sunarak yanıltıcı reklamlar yaptığını anlattı.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek ise tütün endüstrinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin cinsiyet eşitliğine ilişkin maddelerin ihlal etmesi konusunda şu örnekleri sıraladı:

"Yılda 2 milyon kadının ölümüne yola açan, kadın sağlığını bozan bir ürün bilerek pazarlanmaktadır. Tütün ürünlerinin cinsiyet ilişkili sağlık etkileri önlenmemekte, telafi edilmemektedir. Tütün tarımında çalışan kadın işçilerin ve ikinci el tütün dumanına maruz kalan kadınların hakları, tütün firmalarının şirket içi kadın etkinlikleri ile örtülmektedir. Marka ismini değerlendirmek üzere kadın güçlendirme programlarına destek vererek, kadını tütünün etkilerinden koruyacak politikaların önü kesilmektedir. Önde gelen kadın kuruluşlarıyla bir araya gelerek kendilerini güvenilir kadın uzmanlarla aynı hizaya sokmaya çalışmaktadırlar. Kadın gruplarına fon sağlayarak ölümcül ürünlerini olumlamaya çalışmaktadırlar. Kadın eylemlerine destek veren kendi sosyal sorumluluk projelerini görünür kılarak, tütün endüstrisi için sosyal sorumluluk yasağı getirmiş olan 63 ülkenin yasağını etkisizleştirmektedirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur