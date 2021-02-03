Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
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Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı

03.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:47
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı

İZMİR'de sağanak yağmur nedeniyle Bornova Deresi'nin demir parmaklıklarla korunan istinat duvarı çöktü.

İZMİR'de sağanak yağmur nedeniyle Bornova Deresi'nin demir parmaklıklarla korunan istinat duvarı çöktü. Çökme anı paniğe neden olurken, istinat duvarının yanından geçen yolda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

İzmir'de önceki geceden itibaren etkili olan sağanak, toprak zemini yumuşatarak yer yer çökmeler ile su baskınlarına neden oldu. Bornova'nın Eğridere Mahallesi'nde bulunan Bornova Deresi'nin Ergene Mahallesi'nde bulunan bölümünün istinat duvarı, sabaha karşı büyük bir gürültüyle çöktü.  Dere kenarında, yaya ve araçların kullandığı yolu koruyan istinat duvarının çökmesi paniğe neden oldu. Toprak kayması da yaşanan bölgeyi, polis güvenlik şeridi ile çevirdi.

'DERE KENARINDA KİMSE YOKTU'Çok korktuklarını söyleyen Akif Öztürk, "Yapılırken dolgu malzemeleri kullanıldı. Dere kenarının daha sağlam ve güçlü malzemeler ile inşa edilmesi gerekirdi.  Allah'tan o sırada yakınlarda kimse yoktu. Bu sokak, anayol gibidir. O an birisi buradan geçiyor olsa idi dere suyuna kapılır giderdi" diye konuştu.'DEPREMDEN HASAR GÖRMÜŞ OLABİLİR'Mustafa Usta da istinat duvarının yaşanan depremden dolayı zayıfladığını iddia ederek, "Olayı yeni gördüm. İstinat duvarını koruyan demir parmaklıklar bile parçalanmış. Bunların bakımsızlık ve ilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. 15 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa buna şahit oldum. İzmir depreminden sonra binaların ve yapıların zayıfladığını düşünüyorum. Bu tip yerlerin yeniden sağlamlaştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Necla Vatansever ise "Önceden daha tehlikeliydi. Daha önce de sel felaketi yaşanmıştı. Duvar yapıldıktan sonra ilk defa böyle bir çökmeyi gördüm" şeklinde konuştu.  


Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı
Sağanak nedeniyle Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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