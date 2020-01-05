Sağ Salim 2: Sil Baştan konusu nedir? Sağ Salim 2: Sil Baştan oyuncuları ve Sağ Salim 2: Sil Baştan özeti!

05.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:00

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SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN KONUSU NEDİR?

Salim'in kimsesiz bir cenazeyi memleketine götürmeyi kabul etmesiyle başlayan macera, yol arkadaşı Nihal'in annesinin intikam için rehin alınmasıyla yeniden başlıyor. Her yerde 11 kötü adamın seri katili olarak aranan kahramanlarımız yakalanmamak için kılık değiştirirler. Ancak işler düşündükleri gibi gitmez. Salim belâdan kurtulmak için eline silâh alınca da serüven yeniden başlar.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN OYUNCULARI VE KADROSU

Sağ Salim 2: Sil Baştan Yönetmen: Ersoy Güler

Sağ Salim 2: Sil Baştan Oyuncular: Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Alper Saldıran, Nazlı Tosunoğlu, Murat Akkoyunlu

Sağ Salim 2: Sil Baştan Tür: Macera, Komedi

Sağ Salim 2: Sil Baştan Yapım Yılı: 2013 (106 dk)

Sağ Salim 2: Sil Baştan Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2013 Perşembe

Sağ Salim 2: Sil Baştan Senaryo: Ersoy Güler, Ali Alper Erze