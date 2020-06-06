Şaftı kırılan kamyon yoldan çıktı: 2 yaralı Şaftı kırılan kamyon yoldan çıktı: 2 yaralı Aydın'da seyir halinde iken şaftının kırılması sonucu yoldan çıkan bir kamyon devrildi.

Şaftı kırılan kamyon yoldan çıktı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'da seyir halinde iken şaftının kırılması sonucu yoldan çıkan bir kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ile birlikte yanında bulunan yolcu yaralanırken, devrilen kamyonu kurtarmak ve karayolunu trafiğe açmak için ekipler uzun uğraş verdi.

Kaza sabah saatlerinde Aydın-İzmir karayolu DSİ Bölge Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yenipazar'dan yüklediği ev eşyası ve odunları İncirliova istikametine götürmekte olan Güntekin A. yönetimindeki 09 ABK 882 plakalı kamyon seyir halinde iken iddiaya göre şaftının kopması sonucu bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan kaldırıma çıkan kamyon daha sonra yola devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü Güntekin A. ve yanında yolcu olarak bulunan Yaşar D. Çevredekiler tarafından mahsur kaldıkları şoför mahallinden kamyonun camı odun ile kırılarak çıkarıldı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Aydın-İzmir karayolunda trafik tek şeritten verilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA