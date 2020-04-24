Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek
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Safranbolu, Ali Sağlam, Karabük, Haber

Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek

Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir ekmek fırını, korona virüs (Covid-19) nedeniyle işini kaybeden vatandaşlara ücretsiz ekmek uygulaması başlattı.

24.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:18
Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek

Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir ekmek fırını, korona virüs (Covid-19) nedeniyle işini kaybeden vatandaşlara ücretsiz ekmek uygulaması başlattı.

Safranbolu ilçesinde 3 yıldır ekmek fırını işleten Mehmet Ali Sağlam, korona virüs nedeniyle işini kaybedenler için ücretsiz ekmek uygulaması başlattı. Korona virüsün başlamasıyla birlikte iki aydır ücretsiz ekmek uygulaması yapan Sağlam, sadece işsiz kalanlara değil üniversite öğrencilerine de ücretsiz ekmek veriyor. Sağlam, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda halkın çoğunun işsiz kaldığını söyledi. Ellerinden geldiğince insanlara destek olmaya çalıştıklarını aktaran Sağlam, "Bir iki aya açılacak ama bu dönemde halkımız askıya ekmek ekliyor, bir taraftan da biz destek oluyoruz. Durumu olmayan insanlar var, hep beraber günlük 100-150 ekmek dağıtmaya çalışıyoruz. Durumu olmayanlara, üniversite öğrencilerine, gelen kimseyi geri çevirmiyoruz. Nedir diye bakmıyoruz, ihtiyacı olmayan insan gelip istemez. Kim gelirse vermeye çalışıyoruz. Başlayalı iki ay oldu, virüs sebebiyle başladık. Virüs devam edene kadar böyle devam edecek. Şu anda halkımız destek olduğu için yetişebiliyoruz" diye konuştu.

Sağlam, dükkanına da "Korona sebebiyle bu zor günlerinizde işini kaybetmiş vatandaşlarımıza ekmek ücretsizdir" yazısı astı.

Safranbolulu fırıncıdan işini kaybedenlere ücretsiz ekmek

Kaynak: İHA

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