Safranbolu'nun maketini 4 ton çikolatayla inşa etti

09.08.2019 18:50

Yurt dışında akademik eğitimler aldıktan sonra Türkiye'ye dönen çikolata ustası Mesut Kırımlı, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin çikolatadan maketini yaptı.

Hayatını çikolataya adayan, yurt içi ve dışında ödüller alan Kırımlı, UNESCO tarafından "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların yanı sıra cam teras, safran çiçeği ile bir mağaranın çikolatadan 1/10 oranında maketlerini yaparak 500 metrekarelik alanda sergiliyor.

Yapıların bilgilerinin de yer aldığı ve belirli bir ısıda tutulan müzede, musluğundan çikolata akan bir havuz da yer alıyor.

Mesut Kırımlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika'da yaşadığını, burada kokusuna aşık olduğu çikolatanın peşine düştüğünü ve eğitimler aldığını söyledi.

Çikolata yapımı konusunda Belçika'da birinciliği bulunduğun belirten Kırımlı, 4 yıl önce yurda dönerek Safranbolu'da bir fabrika kurduğunu ve burada hayali olan müzeyi 4 aylık çalışmayla oluşturduğunu anlattı.

"Çikolatadan bir şehir kurduk"

Çikolatadan daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde küçük şehirlerin yapıldığını ancak bu ölçektekine hiç rastlanmadığını aktaran Kırımlı, "Kimse bu ölçekte bir şehir yapılabileceğine inanmıyordu. Bir şehir inşa etmek büyük bir iddiaydı. Bugün bu iddiamı gerçekleştirdiğim için mutluyum. Burada Safranbolu'nun gezilip görülmesi gereken 15 tarihi eserini tamamen çikolatadan, değişik kaplama teknikleriyle inşa ettik. Çikolatadan bir şehir kurduk. İnsanlar müzeye girdiğinde çikolata kokusundan resmen sarhoş olmaktalar. Vücut direkt mutluluk hormonunu depolamakta." diye konuştu.

Türkiye'de de bu kültürü ve bilinci oluşturmak istediklerini ve bu amaçla kolları sıvadıklarını söyleyen Kırımlı, "Müze'de sadece 4 aydır çikolata kısmıyla uğraştım. Yardım alamadım çünkü anlayan kimse yok. Safranbolu dünyanın en güzel şehirlerinden birisi ve bu değeri hak ediyor. Müze için 4 tonun üzerinde çikolata kullandık. Müze bu ebatta dünyada bir ilk. Daha önce küçük ebatlarda yapılmıştı." ifadesini kullandı.

Kırımlı, Türkiye'nin diğer şehirlerinde de çalışmalar yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA