Safranbolu MHP İlçe Başkanlığında Tunç Güven tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Safranbolu MHP İlçe Başkanlığında Tunç Güven tazeledi

12.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:32
Safranbolu MHP İlçe Başkanlığında Tunç Güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan kongresi sonrası Safranbolu ilçe başkanlığına yeniden mevcut başkan Emre Barboros Tunç seçilerek güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan kongresi sonrası Safranbolu ilçe başkanlığına yeniden mevcut başkan Emre Barboros Tunç seçilerek güven tazeledi.

Safranbolu Ünsal Tülbentçi Öğretmenevi salonunda gerçekleşen kongreye çok sayıda delegenin yanında İl ve ilçe yönetimleri de katıldı.

Kongrede güven tazeleyen Emre Barboros Tunç, vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı olan üç hilali bayrağın inancı ve gücü ile dünden daha güçlü olarak yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

Başakan Tunç, MHP olarak Safranbolu'da hassasiyetle siyaset yaptıklarını ancak diğer siyasi partilerin aynı duyarlılıkta olmadığını belirterek, " Safranbolu'yu, siyasi görüşü ne olursa olsun, vatansever ve eğitim seviyesi her alanda yüksek insanların yaşadığı güzide bir şehir.Safranbolu'ya hiç gelmemiş, Safranbolu'yu hiç tanımayan, şehrin dinamiklerinden haberdar olmayan bir yönetici, bir başkan yardımcısı atamak en hafif tabir ile gaflettir. Bu gaflet içindekilere inanıyorum ki en güzel cevabı yine nadide Safranbolu halkı verecektir." dedi.

"Ülkücü Belediyeciliğin gururu Başkan Vergili"

Tunç yaptığı konuşmada, " Biz Türk milliyetçilerinin Safranbolu'ya ve ülkemize bakış açısı bellidir. Ülkücü belediyeciliğinin ülkemizde ki gururu Rafet Vergili, bunu Belediye Meclis toplantılarında net bir şekilde ortaya koymuş, siyaset gözetmeksizin tüm belediyelere katkı vermeye hazır olduğunu ifade ederek, hazırladığı projeleri meclis gündemine sunmuş, fakat reddedilmiştir. İşin ilginç yanı ise Başkanımız Safranbolu'ya yapmak istediği projeye Safranbolu'yu yöneten ittifakın İl Başkanı olan meclis üyesinin red oyu vermesidir. İnanıyorum ki kıymetli hemşerilerimiz ilk seçimlerde tüm bunları değerlendirecek ve siyasi tercihlerini kullanacaktır." diye konuştu.

Kongre sonrası yeniden güven tazeleyen MHP İlçe Başkanı Emre Barboros Tunç'un yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

" Erkan Canözü, Mehmet Kımır, Mustafa Murathan Özkan, Fikret Altunay, Hasan Basri Kavsa, Muhittin Acar, Nurettin Payal, Fehmi Ramazanoğlu, Ezgi Gür Söyleyici, Ümithan Kaplan, Hakan Artan, Bahattin Yıldız, İfaket Terziahmetoğlu, Serdar Karayılmaz, Murat Gerçek, Levent Tombak, Burcu Çetinkaya Kırıkoğlu ve Naci Kalaycı." - KARABÜK

Safranbolu MHP İlçe Başkanlığında Tunç Güven tazeledi
Safranbolu MHP İlçe Başkanlığında Tunç Güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Melania Trump Erkan Kandemir Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Vitor Hugo Şenol Güneş Fatih Terim Manuel Fernandes
Daha Fazla Hatay İzmir Bakan Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Safranbolu MHP İlçe Başkanlığında Tunç Güven tazeledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 11:36:33. #1.15#
title