Safranbolu'dan Genç Kızılay faaliyete başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Genç Kızılay faaliyetlerine başladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Genç Kızılay faaliyetlerine başladı.

Karabük Genç Kızılay İl Başkanı Ömer Çölova, gençlere dayanışma, yardımlaşma, şefkat duygularını aşılamak ve Gönüllü Kızılaycılar yetiştirmek amacıyla ülkenin 81 ilinde ve ilçelerde Genç Kızılay Teşkilatları kurulmaya devam ettiğini belirtti.

Karabük'te ilk ilçe gençlik yapılanmasını Safranbolu ilçesinde kurduklarını aktaran Çölova, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçemizde de özellikle yerel halktan kurulu olan gönüllü arkadaşlarımızla pandemi süreci boyunca Kızılay'ın misyonu doğrultusunda milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Safranbolu Genç Kızılay İlçe Başkanımız Ömer Yağcı ve ekibinin planlamaları doğrultusunda 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü sebebiyle hayvan dostlarımızı unutmayarak eski çarşı meydanında onların besin ihtiyaçlarını karşıladık. Aynı zamanda ilçe mezarlığımızda, mezar taşlarındaki isimleri silinmek üzere olan hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın isimlerini boyayarak belirgin hale getirdik. Bununla beraber mezarlıkta çevre temizliği yaparak gönüllülerimiz ile birlikte bilinçli bir gençlik oluşturmak adına faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. İyiliği daha çok kişiye yaymak amacıyla herkesi Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı