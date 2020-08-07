Safranbolu'da köyün 2 mahallesinde karantina uygulaması başlatıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde bulunan 2 mahallede birden fazla korona virüs vakasının tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde bulunan 2 mahallede birden fazla korona virüs vakasının tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye bağlı Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkiinde 8 kişide Covid-19 vakasının görüldüğü tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu birden fazla pozitif vaka tespit edildiğinden ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğundan dolayı köyde 14 günlük karantina kararı aldı. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkiinde Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 08.08.2020 ile 22.08.2020 tarihleri arasında karantina kararının verildiği belirtildi.

Öte yandan bayram tatili için memleketlerine gelen bazı vatandaşların bir kısmının dün İstanbul'a geri döndükleri öğrenildi. Filyasyon ekipleri geri dönüş yapan vatandaşların isimlerini öğrenmek için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA