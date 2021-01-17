Safranbolu'da 'kar' güzelliği
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Safranbolu'da 'kar' güzelliği

17.01.2021 14:24 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:29
Safranbolu'da 'kar' güzelliği

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi yapılar kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi yapılar kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü yansıtmasıyla 'Osmanlı'nın parmak izi' olarak adlandırılan, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçede, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası tarihi ilçede eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Açık hava müzesi gibi olan Safranbolu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünürken, beyaz örtü ilçeye ayrı bir güzellik kattı.  


Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği
Safranbolu'da 'kar' güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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