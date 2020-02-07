Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ünsal Tülbentçi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

07.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:11
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Belediye Başkanı , Ünsal Tülbentçi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

, yüzme, koşu ve zeka oyunu dallarında dereceler elde eden öğrencilerle bir araya gelen Başkan Köse, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Köse, yaptığı açıklamada, tüm çabalarının, geleceğin teminatı olan çocuklara daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak olduğunu vurgulayarak, "Çeşitli vesilelerle eğitim öğretime destek vermeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda voleybol, yüzme, koşu ve zeka oyunu gibi zor dallarında başarılı olan öğrencilerimizi ve antrenörleri Hakan Köroğlu'nu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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