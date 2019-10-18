18.10.2019 18:24

Safran Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Safran Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Safranbolu Şehitler Anıtı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Kazdağlı Meydanı'nda sona erdi.

Burada konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'ya gelindiğinde ilk akla gelenin safran bitkisi olduğunu söyledi. Safranın şehre ismini veren bitki olduğunu ifade eden Gürel, "Böyle bir bitkinin görülmesi çok önemli. Maalesef ilimizde şehrimizde giderek azaldığını üzülerek görüyoruz. 30 dönüm arazide 20 kilo belki daha az safra elde edildiğini ifade ediyorlar. Şehrimizde belki de 500 kilodan daha fazla safran kullanılıyor. Bu da başka ülkelerden ilimize gelen ürünlerden elde ediliyor. Safranbolu'daki safran bitkisi belki de dünyanın en değerli safran bitkilerinden kalite olarak en değerlisi. Fakat meşakkatli bir bitki belki de ondandır ki, çiftçilerimiz bu bitkiyi ekmekte biraz zorlanıyorlar. Katkılarımız olmalı ki, bu bitki devam etsin. Çünkü safran aynı zamanda 'Safranbolu' demek. Böyle bir değerli kentin atalarımızdan bize bırakılan geçmiş ve günümüz yöneticileriyle geleceğe taşınan böyle bir şehrin safran bitkisiyle taçlandırılması gerekir ve bu bitkinin hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Arkadaşlarımızın gayretli şekilde bu işe gönül verdiğini biliyorum ama belki çiftçilerle olan iletişimimizi biraz daha artırıp bu bitkinin artırılması yaygınlaştırılması gerekir. Bu bitki kaldığı sürece Safranbolu değerini devam ettirecektir" dedi.

Konuşmasının arından halk oyunları gösterisi sunuldu. Daha sonra 1640-1648 yılları arasında Kazasker olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili Cinci Hoca vatandaşlara safranlı macun dağıttı.

Ardından Safranbolu Lisesi 1973 Yılı Mezunları Safran Karma Sanat Sergisi açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA