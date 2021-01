Saffet Emre Tonguç kimdir? Saffet Emre Tonguç kaç yaşında, nereli?

Tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç, Şeffaf Oda programına konuk olarak katıldı. Tanıtım ardından Saffet Emre Tonguç'un hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Saffet Emre Tonguç kimdir? Saffet Emre Tonguç kaç yaşında, nereli?

SAFFET EMRE TONGUÇ KİMDİR?

Saffet Emre Tonguç, 1966 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde, Turizm ve Otel Yöneticiliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde öğrenim gördü. Ardından yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nin Osmanlı Sosyal Tarihi programında tamamladı. Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde işletme üzerine doktora çalışması yaptı.

Gerek mesleki, gerek şahsi ilgisinden dolayı 130 ülkeye seyahat etti; yaklaşık 1.400 şehir gördü. Seyahatlerinde çektiği fotoğraflar, 1990 yılından itibaren Amerika ve Avustralya başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki dergi ve internet sitelerinde yayınlandı.

Saffet Emre Tonguç, CNN International'ın "Earth Matters" adlı programının Türkiye bölümüne konuk olarak katıldı; ABC Televizyonu'nun "Good Morning America" programında sunuculuk yaptı. İstanbul the Ultimate Guide kitabı, New York Times ve International Herald Tribune gazetelerinde haber oldu. Yaptığı çalışmalar ve yazıları, dünyanın en prestijli yayın organlarından Conde Nast Traveler, Travel and Leisure, National Geographic, Lonely Planet gibi yayınlarda yer aldı.

İki sezon "Paha Biçilemez İstanbul" programını yaptı; kanalın en yüksek izlenme oranlarına ulaşan yayını oldu. 2017 yılında Ayrıcalıklı Rotalar programı ile bu kez Türkiye'yi ve dünyayı dolaşarak birbirinden ilginç yerleri anlattı. Tasarımını yaptığı ev ve bahçeler; Maison Française, House Beautiful, Home Art, Marie Claire, Elele, İnStyle ve Banyo + Mutfak gibi dergilerde yayınlandı. Türkiye'nin ilk sesli online tur uygulaması Piri'yi hazırladı. 15 kitap yazdı, 12 ödül kazandı.

İstanbul Life ve Skylife dergisinin de yazarları arasında yer alıyor Saffet Emre Tonguç, profesyonel konuşmacı ve tv programcısı olarak yürüttüğü çalışmaların yanı sıra turizmi keşif duygusuyla birleştirdiği özel rotalara turlar düzenleyerek profesyonel rehberliğe devam ediyor.