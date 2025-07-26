Safer ayında okunabilecek dualar arasında Kevser Sûresi, İhlâs Sûresi, Ayetel Kürsi, Felâk Sûresi, Fatiha, Nâs Sûresi, Estağfirullah El Azime ve Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası yer alır. Peki, Safer ayı ne zaman başlıyor 2025?

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Safer ayı, Hicrî takvime göre Muharrem'den sonra gelen ikinci aydır. 2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Safer ayı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü sona erecektir. Yaklaşık 30 gün sürecek olan bu ayın hemen ardından, 24 Ağustos 2025'te Rebiülevvel ayı başlayacaktır. Safer ayı, Müslümanlar için dua ve ibadetle değerlendirilmesi tavsiye edilen zaman dilimlerinden biridir.

SAFER AYI KAZA, BELA VE MUSBİBET AYI MI?

Toplumda, Safer ayının uğursuzluk, bela ve musibet getirdiğine dair yaygın bir inanış vardır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda çok net bir açıklama yapmıştır. Diyanet'e göre bu anlayış, Câhiliye dönemine ait olup, İslam dini açısından geçerliliği bulunmamaktadır (Bkz. Ebû Dâvûd, Tıb, 24; Buhârî, Tıb, 25; Müslim, Selâm, 101-103). Dolayısıyla bu tür inanışlar hurafe olarak değerlendirilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Safer ayında uğursuzluk yoktur" (Buhârî, Tıb, 19) buyurarak bu anlayışı reddetmiştir. Bu aya özel bir dua ya da ibadet şekli yoktur; ancak diğer zamanlarda olduğu gibi ibadet ve dualarla geçirilmesi tavsiye edilir.

SAFER AYINDA YAPILABİLECEK DUALAR

Safer ayında okunabilecek dualar arasında Kevser Sûresi, İhlâs Sûresi, Ayetel Kürsi, Felâk Sûresi, Fatiha, Nâs Sûresi, Estağfirullah El Azime ve Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası yer alır. Bunun yanında her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak ve tesbihatla meşgul olmak da tavsiye edilir. Bu uygulamalar yalnızca Safer ayına özel olmayıp, yılın her zamanı geçerli olan ibadetlerdendir.