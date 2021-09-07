Safer ayı 2021 gün gün takvimi! Safer ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Safer ayı günleri ve geceleri!
Safer ayı Hicri ayların ikincisidir. Safer ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Safer ayı ne zaman, hangi gün başladı? Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı takvimi! Safer ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Safer ayının kaçıncı günü? Safer ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2021 Safer ayı günleri ne zaman? Safer takvimi!
Safer ayı Muharrem ayından sonra gelen aydır. Bugün Safer ayının kaçıncı günü ve gecesi? Safer ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Safer ayı kaç gün sürecek? Safer ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Safer ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Safer ayı 2021 gün gün takvimi! Safer ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Safer ayı günleri ve geceleri! Safer ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.
SAFER AYI NEDİR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
SAFER AYI NE ZAMAN?
8 Eylül Çarşamba 2021 Safer ayının başlangıcıdır. Safer ayı 8 Eylül'de başlayacak olup 6 Ekim'de ise bitecektir. Yani 6 Ekim günü Safer ayının son günüdür.
Safer ayının 1. günü : 8 Eylül 2021
Safer ayının son günü : 6 Ekim 2021
Safer ayının ilk gecesi : 7 Eylül Salıyı 8 Eylül Çarşambaya bağlayan gece Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
BUGÜN SAFER AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?
Henüz Safer ayına girmedik. Safer ayının 1. günü 8 Eylül Çarşamba gününe denk gelmektedir. Safer ayının ilk gecesi ise 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gecedir. Şimdi gün gün Safer ayı takvimini paylaşalım. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2021 SAFER AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!
Safer ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 8 Eylül : Safer ayının 1. günü
- 9 Eylül : Safer ayının 2. günü
- 10 Eylül : Safer ayının 3. günü
- 11 Eylül : Safer ayının 4. günü
- 12 Eylül : Safer ayının 5. günü
- 13 Eylül : Safer ayının 6. günü
- 14 Eylül : Safer ayının 7. günü
- 15 Eylül : Safer ayının 8. günü
- 16 Eylül : Safer ayının 9. günü
- 17 Eylül : Safer ayının 10. günü
- 18 Eylül : Safer ayının 11. günü
- 19 Eylül : Safer ayının 12. günü
- 20 Eylül : Safer ayının 13. günü
- 21 Eylül : Safer ayının 14. günü
- 22 Eylül : Safer ayının 15. günü
- 23 Eylül : Safer ayının 16. günü
- 24 Eylül : Safer ayının 17. günü
- 25 Eylül : Safer ayının 18. günü
- 26 Eylül : Safer ayının 19. günü
- 27 Eylül : Safer ayının 20. günü
- 28 Eylül : Safer ayının 21. günü
- 29 Eylül : Safer ayının 22. günü
- 30 Eylül : Safer ayının 23. günü
- 1 Ekim : Safer ayının 24. günü
- 2 Ekim : Safer ayının 25. günü
- 3 Ekim : Safer ayının 26. günü
- 4 Ekim : Safer ayının 27. günü
- 5 Ekim : Safer ayının 28. günü
- 6 Ekim : Safer ayının 29. günü
- 7 Ekim : Rebiülevvel ayının 1. günü
Safer ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Safer ayının 1. gecesi : 7 Eylül Salı'yı 8 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece
- Safer ayının 2. gecesi : 8 Eylül Çarşamba'yı 9 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece
- Safer ayının 3. gecesi : 9 Eylül Perşembeyi 10 Eylül Cumaya bağlayan gece
- Safer ayının 4. gecesi : 10 Eylül Cumayı 11 Eylül Cumartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 5. gecesi : 11 Eylül Cumartesiyi 12 Eylül Pazara bağlayan gece
- Safer ayının 6. gecesi : 12 Eylül Pazarı 13 Eylül Pazartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 7. gecesi : 13 Eylül Pazartesiyi 14 Eylül Salıya bağlayan gece
- Safer ayının 8. gecesi : 14 Eylül Salı'yı 15 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece
- Safer ayının 9. gecesi : 15 Eylül Çarşamba'yı 16 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece
- Safer ayının 10. gecesi : 16 Eylül Perşembeyi 17 Eylül Cumaya bağlayan gece
- Safer ayının 11. gecesi : 17 Eylül Cumayı 18 Eylül Cumartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 12. gecesi : 18 Eylül Cumartesiyi 19 Eylül Pazara bağlayan gece
- Safer ayının 13. gecesi : 19 Eylül Pazarı 20 Eylül Pazartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 14.gecesi : 20 Eylül Pazartesiyi 21 Eylül Salıya bağlayan gece
- Safer ayının 15. gecesi : 21 Eylül Salı'yı 22 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece
- Safer ayının 16. gecesi : 22 Eylül Çarşamba'yı 23 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece
- Safer ayının 17. gecesi : 23 Eylül Perşembeyi 24 Eylül Cumaya bağlayan gece
- Safer ayının 18. gecesi : 24 Eylül Cumayı 25 Eylül Cumartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 19. gecesi : 25 Eylül Cumartesiyi 26 Eylül Pazara bağlayan gece
- Safer ayının 20. gecesi : 26 Eylül Pazarı 27 Eylül Pazartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 21. gecesi : 27 Eylül Pazartesiyi 28 Eylül Salıya bağlayan gece
- Safer ayının 22. gecesi : 28 Eylül Salı'yı 29 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece
- Safer ayının 23. gecesi : 29 Eylül Çarşamba'yı 30 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece
- Safer ayının 24. gecesi : 30 Eylül Perşembeyi 1 Ekim Cumaya bağlayan gece
- Safer ayının 25. gecesi : 1 Ekim Cumayı 2 Ekim Cumartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 26. gecesi : 2 Ekim Cumartesiyi 3 Ekim Pazara bağlayan gece
- Safer ayının 27. gecesi : 3 Ekim Pazarı 4 Ekim Pazartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 28. gecesi : 4 Ekim Pazartesiyi 5 Ekim Salıya bağlayan gece
- Safer ayının 29. gecesi : 5 Ekim Salı'yı 6 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece
- Rebiülevvel ayının 1. gecesi : 6 Ekim Çarşamba'yı 7 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece