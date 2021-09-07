Safer ayı 2021 gün gün takvimi! Safer ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Safer ayı günleri ve geceleri!

Safer ayı Hicri ayların ikincisidir. Safer ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Safer ayı ne zaman, hangi gün başladı? Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı takvimi! Safer ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Safer ayının kaçıncı günü? Safer ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2021 Safer ayı günleri ne zaman? Safer takvimi!

Safer ayı Muharrem ayından sonra gelen aydır. Bugün Safer ayının kaçıncı günü ve gecesi? Safer ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Safer ayı kaç gün sürecek? Safer ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Safer ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Safer ayı 2021 gün gün takvimi! Safer ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Safer ayı günleri ve geceleri! Safer ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

SAFER AYI NE ZAMAN?

8 Eylül Çarşamba 2021 Safer ayının başlangıcıdır. Safer ayı 8 Eylül'de başlayacak olup 6 Ekim'de ise bitecektir. Yani 6 Ekim günü Safer ayının son günüdür.

Safer ayının 1. günü : 8 Eylül 2021

Safer ayının son günü : 6 Ekim 2021

Safer ayının ilk gecesi : 7 Eylül Salıyı 8 Eylül Çarşambaya bağlayan gece Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BUGÜN SAFER AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Henüz Safer ayına girmedik. Safer ayının 1. günü 8 Eylül Çarşamba gününe denk gelmektedir. Safer ayının ilk gecesi ise 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gecedir. Şimdi gün gün Safer ayı takvimini paylaşalım. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2021 SAFER AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Safer ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

8 Eylül : Safer ayının 1. günü

9 Eylül : Safer ayının 2. günü

10 Eylül : Safer ayının 3. günü

11 Eylül : Safer ayının 4. günü

12 Eylül : Safer ayının 5. günü

13 Eylül : Safer ayının 6. günü

14 Eylül : Safer ayının 7. günü

15 Eylül : Safer ayının 8. günü

16 Eylül : Safer ayının 9. günü

17 Eylül : Safer ayının 10. günü

18 Eylül : Safer ayının 11. günü

19 Eylül : Safer ayının 12. günü

20 Eylül : Safer ayının 13. günü

21 Eylül : Safer ayının 14. günü

22 Eylül : Safer ayının 15. günü

23 Eylül : Safer ayının 16. günü

24 Eylül : Safer ayının 17. günü

25 Eylül : Safer ayının 18. günü

26 Eylül : Safer ayının 19. günü

27 Eylül : Safer ayının 20. günü

28 Eylül : Safer ayının 21. günü

29 Eylül : Safer ayının 22. günü

30 Eylül : Safer ayının 23. günü

1 Ekim : Safer ayının 24. günü

2 Ekim : Safer ayının 25. günü

3 Ekim : Safer ayının 26. günü

4 Ekim : Safer ayının 27. günü

5 Ekim : Safer ayının 28. günü

6 Ekim : Safer ayının 29. günü

7 Ekim : Rebiülevvel ayının 1. günü

Safer ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir: