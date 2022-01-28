Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Drej Ali ilk kez konuştu: Ben değil, aynı adı taşıdığımız yeğenim aranıyor

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Olayda adı geçen Drej Ali lakaplı Ali Yasak ise Sözcü'ye konuşarak aranan kişinin kendisi olmadığını söyledi.

KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vuruldu. Mahmutyazıcıoğlu kan kaybından dolayı hayatını kaybederken şoförü de hastaneye kaldırıldı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANLARI KAMERADA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin nedeninin alacak-verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı ifade edilirken, silahlı saldırı anının görüntüsü de ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

"2 YEĞENİM ŞAFAK BEY'İ ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE ARANIYOR"

Cinayet olayında adı geçtiği için açıklama yapan Drej Ali lakaplı Ali Yasak, "Avukat Şafak Bey'i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok" dedi.

Ali Yasak (Drej Ali)

"YEĞENİMLE ADIMIZ AYNI OLDUĞUNDAN BEN YAPMIŞIM GİBİ YER ALDI"

Yeğeniyle aynı adı taşıdığı için bir karışıklık olduğunu söyleyen Ali Yasak, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklarımı evlendirdiğimde de kardeşimi de, yeğenlerimi de davet etmedim. Aynı şekilde o da kendi çocuklarını evlendirdiğinde beni ve çocuklarımı davet etmedi. Yani hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum."

"POLİS BENİ ARIYORSA ADRESİM BELLİ, YEĞENLERİM TESLİM OLSUN"

"Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım."

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek.

ECE ERKEN EŞİNE SARILDIĞI POZUNU PAYLAŞTI

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, dün Instagram hesabını kısa süreli kapatıp yeniden açtı. Dün eşinin cenaze programını paylaşan Erken, bugün yeni bir paylaşım daha yaptı. Sakinleştiricilerle ayakta durduğu söylenen ünlü sunucu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

"65 BİN TL YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI"

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

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