ŞADİ BÖCEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada akciğerine enboli atması sonucu ölen ağabeyi Şadi Böcek'i (62) son yolculuğuna uğurladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada akciğerine enboli atması sonucu ölen ağabeyi Şadi Böcek'i (62) son yolculuğuna uğurladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, geçen haftalarda koronavirüse yakalandı. 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şadi Böcek, durumu ağırlaşınca Covid Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Ağabey Böcek, akciğerlerine enboli atması sonucu dün hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek'in cenazesi bugün öğleden sonra Uncalı Mezarlığı'na getirildi. Böcek ailesi cenazeye gelen vatandaşların taziyelerini kabul etti. Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise babasının yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenazedeki yoğunluk nedeniyle sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Cenaze törenine AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak, Aydın Özer ve Rafet Zeybek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf odalarının başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Covid-19 nedeniyle vefat eden Şadi Böcek'in tabutu musalla taşına konulmadan ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Böcek'in cenazesi, aile mezarlığına gözyaşları eşliğinde defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı