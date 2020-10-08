Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle! Sadakatsiz ilk bölümünde neler oldu? Sadakatsiz konusu ne?

Dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen Sadakatsiz dizisi senaryosu ve oyunculukları ile beğeni topladı. Sadakatsiz ilk bölümünde neler oldu? Sadakatsiz dizi konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Çarşamba günleri saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde neler oldu? Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz dizisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

SADAKATSİZ İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba yayınlanan ilk bölümde mutlu bir evliliği olan Asya, kocasının ihanetiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Üstelik ihanet en yakınlarından gelmiştir. Hem kocasının hem de en yakın dostlarının ihanetiyle sarsılan Asya, şimdi ne yapacaktır? İhaneti öğrenen Asya intikam almayı mı yoksa terk etmeyi mi seçecek?

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU NEDİR?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ 1. BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere – Asya

Caner Cindoruk – Volkan

Melis Sezen – Derin

Eren Vurdem – Mert

Yeliz Kuvancı - Baha