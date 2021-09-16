Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı! Sadakatsiz 2. Sezon fragmanı izle!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kimsenin ölmediği fragmanda tekerlekli sandalyede oturan Derin karakterini ne bekleyecek merak konusu oldu. Dizinin hayranları Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! diye araştırmakta. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 2. Sezon yeni bölüm fragmanı full izle! Sadakatsiz konusu ve oyuncular kimler? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

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SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin 2. Sezon fragmanı da yayınlandı. 2. sezonuyla Eylül ayında ekranlara geri dönmesi beklenmekte. Tam tarih netleştiğinde detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere

Caner Cindoruk

Yeliz Kulvancı

Özge Özder

Eren Vurdem

Tarık Emir Tekin

Burak Sergen

SADAKATSİZ 2. SEZON FRAGMANI İZLE!

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