Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı! Sadakatsiz 2. Sezon fragmanı izle!
Kanal D'nin sevilen dizilerinden Sadakatsiz yeni sezon fragmanı ile gündeme bomba gibi düştü. Sezon finalinde arabanın içinde Asya ve Derin'in birlikte uçuruma düşmesi kafa karışıklığı yaratmış ve diziden ayrılan bi karakter var mı diye araştırma konusu olmuştu. Yeni sezon fragmanında Cansu Dere ve Melis Sezen'i görmemiz kimsenin ölmediği anlamına geliyor. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 2. Sezon yeni bölüm fragmanı full izle!
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kimsenin ölmediği fragmanda tekerlekli sandalyede oturan Derin karakterini ne bekleyecek merak konusu oldu. Dizinin hayranları Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! diye araştırmakta. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 2. Sezon yeni bölüm fragmanı full izle! Sadakatsiz konusu ve oyuncular kimler? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?
SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!
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SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin 2. Sezon fragmanı da yayınlandı. 2. sezonuyla Eylül ayında ekranlara geri dönmesi beklenmekte. Tam tarih netleştiğinde detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?
Cansu Dere
Caner Cindoruk
Yeliz Kulvancı
Özge Özder
Eren Vurdem
Tarık Emir Tekin
Burak Sergen
SADAKATSİZ 2. SEZON FRAGMANI İZLE!