Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Sadakatsiz dizisi başladığı ilk günden itibaren beğenileri topluyor. Peki, Sadakatsiz dizisi hangi gün ekranlara geliyor? Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı!

Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, bu hafta da 20 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden beri seyircilerin beğenisini topluyor. Her bölümü ayrı entrikalarla dolu olan Sadakatsiz Sadakatsiz 13. bölümde neler oldu? ve Sadakatsiz 14. bölümde neler olacak? merak edenler için yazımızda derledik. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Derin, kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor. Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar? Sadakatsiz yeni bölümüyle 20 Ocak Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ CANLI İZLEME LİNKİ!

Sadakatsiz son bölüm ve Sadakatsiz 14. yeni bölüm Kanal D'de canlı olarak izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Ocak 2021 Çarşamba günü ekranlara gelen Sadakatsiz 13. bölümde, Asya ve Turgay daha da yakınlaştı. Bunu gören Volkan deliye döndü ve Asya'yı tehdit etmeye başladı! Sadakatsiz Selçuk (Emir Tarık Tekin) parasının kalanını almak için Volkan'a şantaj ve tehditlere devam etti. Ali'nin ortadan kaybolması Asya ve Volkan'ı meraktan deliye döndürdü. Turgay, Ali'yi anlamasıyla Asya'ya daha da yakınlaştı. Ali'nin bulunmasının ardından Volkan Selçuk'a kalan parasını geri verdi fakat Selçuk tehditlerine devam ediyor. Ali, arkadaşlarının eşyalarını çalmasının ardından Derin'in kermes tezgahından değerli bir parça daha çaldı!

Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ KONUSU

Sadakatsiz, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere - Asya Arslan

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Melis Sezen - Derin Güçlü

Eren Vurdem - Mert Gelik

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik

Nazlı Bulum - Nil Tetik

Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin - Selçuk Dağcı

Alp Akar - Ali Arslan

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yer almaktadır.