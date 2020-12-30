Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?
Dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 12. bölümü ile ekrana ile ekrana gelecek. Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?
Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer almaktadır. Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ!
Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Cansu Dere, Asya Arslan
Caner Cindoruk, Volkan Arslan
Melis Sezen, Derin Güçlü
Kenan Ece, Turgay Güngör
Burak Sergen, Haluk Güçlü
Eren Vurdem, Mert Gelik
Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
Özge Özder, Derya Samanlı
Mahmut Gökgöz, Altan Saygıner
Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
Nazlı Bulum, Nil Tetik
Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü