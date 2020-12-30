Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?

Dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 12. bölümü ile ekrana ile ekrana gelecek. Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer almaktadır. Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Evine yapılan saldırı Asya'yı huzursuz etse de Volkan'ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül'ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Kenan Ece, Turgay Güngör

Burak Sergen, Haluk Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Özge Özder, Derya Samanlı

Mahmut Gökgöz, Altan Saygıner

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü