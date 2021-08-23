Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle adını geniş bir kitleye duyuran Melis Sezen, sosyal medya hesabından peş peşe mayolu pozlarını paylaştı. Formuna her zaman dikkat eden oyuncunun kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun son paylaştığı mayolu pozları ise kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

"BEŞİ BİR YERDE"

Dizinin yanı sıra Barış Arduç ile bir reklam filminde oynayan ve performansıyla adından söz ettiren oyuncu, yeni sezon öncesi soluğu tatilde aldı. Siyah dekolteli mayosuyla poz veren oyuncu, 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Pozları arasında kararsız kalan Sezen, paylaşımına "Seçemedim bakınız beşi bir yerde. Hangisi" diyerek takipçilerinin fikrini sordu.

Melis Sezen'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum alırken 151 binden fazla beğeni geldi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (2)
HAKAN ARSLANOĞLU: Güzel kız maşallah.
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BİLGE ÖZDABAKOĞLU: Nan ben 44 kiloyum ben sallarım beğenileri ama neyse, sırtına deri ceket giyen havalanıyo,bi Rusya'ya gidin de göreyim :)))
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi - Haberler Magazin
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