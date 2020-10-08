Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, yıllar önceki Eyşan rolüyle sosyal medyada gündem oldu

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde eşi tarafından aldatılan bir kadını canlandıran Cansu Dere, yıllar önce Ezel dizisindeki Eyşan rolüyle Twitter'da gündem oldu. Diziyi izleyenler "Eyşan, Ömer'in neler çektiğini anladın mı, bedelini ödüyorsun" yorumunu yaptı.

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi dün akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin hayatı, eşi Volkan'ın kendisini aldattığını öğrenmesiyle değişti. Cansu Dere ve Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu.

YENİ ROLÜYLE İZLEYİCİLERİ YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

Ezel'de ihanetiyle unutulmayan Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere hakkında çok sayıda esprili yorum yapıldı. Sosyal medyada Ezel dizisine atıfta bulunularak yapılan "Eyşan yaptıklarının bedelini ödüyor" paylaşımı da dikkat çekti.

EZEL'DE NE OLMUŞTU?

Kenan İmirzalığolu'nun canlandırdığı Ezel karakteri, çok sevdiği Eyşan tarafından en yakın arkadaşıyla aldatılmıştı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Ezel, 2009'da yayınlamaya başlamış ve 2 sezon sürmüştü.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

İşte Cansu Dere için yapılan paylaşımların bazıları...