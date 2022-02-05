Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen de kadrodan ayrılıyor
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Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisindeki yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Sezon sonunda final yapacağı konuşulan diziye Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın ardından Burak Sergen'in de veda edeceği öğrenildi.
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi için yeni iddialar ortaya atılmaya başladı.
SEZON SONUNDA FİNAL YAPACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından yayınladığı habere göre, Sadakatsiz dizisi sezon sonunda final yapacak. Reytinglerde iyi bir seviyeye ulaşan dizinin final yapma nedeni ise senaryonun sonuna geliniyor olması.
BURAK SERGEN DİZİDEN AYRILIYOR
Öte yandan dizide vedalar da yaşanmaya devam ediyor. Ali İl ve Yeliz Kuvancı, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı. Altuntaş, dizide Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen'in de yakında projeye veda edeceğini söyledi.