Sadakatsiz Derya kimdir? Özge Özder kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Sadakatsiz Derya kimdir? Özge Özder kimdir, kaç yaşında, nereli?

13.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:45
Sadakatsiz Derya kimdir? Özge Özder kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sadakatsiz Derya kimdir merak edilmeye başlandı. Son zamanlarda konuşulan dizi Sadakatsiz dizisinde rol alan Özge Özder kimdir, kaç yaşında, nereli arananlar arasında. İşte Sadakatsiz Derya hakkında merak edilenler...

Tam ismi Elif Özge Özder'dir. 1978 Ankara doğumludur. Orta Okul yıllarında tiyatro ile tanışmıştır. Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü burslu kazanıp okumuştur.

SADAKATSİZ DERYA KİMDİR?

Özge Özder 1 Nisan 1978 Ankara doğumludur. Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanmıştır.

2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamış olan Özge Özder; 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor.

2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan Haziran Gecesi adlı dizide canlandırdığı Lale abla ile televizyonda da büyük bir başarı yakalayarak ismini duyurmuştur.

2005 yılından beri sahneye çıkmış olduğu Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle göstermiş olduğu performans ile Bedia Muhavvit ödülüne layık görülmüştür. Aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday olmuş olan Özge Özder Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık olmuştur.

Oyuncu FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterini canlandırmıştır. Özge Özder 14 Haziran 2014 yılında final yapan dizide senaryo gereği ölmesi gerekirken izleyicilerin Emel'in ölmesini istemiyoruz demesi üzerine tekrar oyuna dönmüştür.

Özge Özder, müzisyen sevgilisi Sinan Güleryüz ile 30.07.2018'de dünyaevine girdi.

Rol Aldığı Oyunlar:

On ikinci gece

Müziksiz evin konukları

Kes ve kaç

Matmazel Jülie'den Esinti

Gizli oturum

Oyun

Murat sade

Leonce ile Lena

Ceza Kanunu

Üç kız kardeş,

Düş oyuncakları

Baba,

Klaksonlar

Borazanlar Bırtlar

İki kişilik hırgür

Bahar noktası

Barış ormanında yarış

Cephede piknik yok ve Masal

Rol Aldığı Filmler ve Oyunlar.

Ulan İstanbul

Kehribar

Umutsuz Ev Kadınları

Dudaktan Kalbe

Ömre Bedel,

Başka Semtin Çocukları,

Sıfır dediğimde,

İyi ki varsın,

Sınav,

Umut Adası,

Uy başuma gelenler,

Emret Komutanım

Haziran Gecesi

İyi aile robotu,

Estağfurullah Yokuşu,

Aşkın mucizeleri,

Hayat,

Ayşe,

Çifte Bela,

Dadı,

Yeditepe İstanbul,

Sonbahar kadınları

Ferhunde Hanımlar.

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