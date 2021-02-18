Sadakatsiz Derya diziden çıkıyor mu? Sadakatsiz Özge Özder diziden ayrıldı mı?

Kanal D'nin Çarşamba günleri izleyici ile buluşan ve her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Derya karakteri çıkıyor mu? "Sadakatsiz" dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder diziden ayrılıyor mu? Özge Özder neden diziden çıkıyor? Sadakatsiz dizisinin 'Derya'sı Özge Özder ayrıldı mı?

"Sadakatsiz" dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder doğum nedeniyle diziye kısa bir ara verdi. Kanal D'nin Çarşamba günleri izleyici ile buluşan ve her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Derya karakteri çıkıyor mu? "Sadakatsiz" dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder diziden ayrılıyor mu? Özge Özder neden diziden çıkıyor? Sadakatsiz dizisinin 'Derya'sı Özge Özder ayrıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ DERYA DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Son set gününde oyuncu arkadaşları Cansu Dere, Yeliz Kuvancı, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve ekip ile objektiflere gülümseyen Özge Özder, Luna adını verdiği kızını geçtiğimiz hafta dünyaya getirdi. "Sadakatsiz" dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder doğum nedeniyle diziye kısa bir ara verdi.

Özge Özder, geçtiğimiz günlerde "Gerçi kadrosuna aldıkları bir kadını hamile kaldı diye işsiz bırakacak insanlarla çalışmıyorum çok şükür" açıklamasında bulunmuştu.

SADAKATSİZ ÖZGE ÖZDER DİZİDEN AYRILDI MI?

Son set gününde oyuncu arkadaşları Cansu Dere, Yeliz Kuvancı, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve ekip ile objektiflere gülümseyen Özge Özder, Luna adını verdiği kızını geçtiğimiz hafta dünyaya getirdi. "Sadakatsiz" dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder doğum nedeniyle diziye kısa bir ara verdi.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder 1 Nisan 1978 Ankara doğumludur. Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır.1996 yılında konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanmıştır.

2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamış olan Özge Özder; 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor.2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan Haziran Gecesi adlı dizide canlandırdığı Lale abla ile televizyonda da büyük bir başarı yakalayarak ismini duyurmuştur.

2005 yılından beri sahneye çıkmış olduğu Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle göstermiş olduğu performans ile Bedia Muhavvit ödülüne layık görülmüştür. Aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday olmuş olan Özge Özder Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık olmuştur.

Oyuncu FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterini canlandırmıştır. Özge Özder 14 Haziran 2014 yılında final yapan dizide senaryo gereği ölmesi gerekirken izleyicilerin Emel'in ölmesini istemiyoruz demesi üzerine tekrar oyuna dönmüştür.Özge Özder, müzisyen sevgilisi Sinan Güleryüz ile 30.07.2018'de dünya evine girdi. Özge Özder ve Sinan Güleryüz, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına aldılar.